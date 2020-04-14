Индекс Dow Jones потерял 328 пунктов к завершению торгов в США

Ключевые американские биржевые индексы к закрытию торгов в понедельник изменялись разнонаправленно. Соответствующие данные опубликованы на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 328,60 пункта (1,39%) - до отметки 23 390,77 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 28,19 пункта (1,01%) и оказался на отметке 2 761,63 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq падал в начале торговой сессии, но к ее закрытию подрос на 38,85 пункта (0,48%), достигнув уровня 8 192,42 пункта. Нефть марки WTI подешевела на $0,11 (0,48%). К 16:12 по времени восточного побережья США (23:12 мск) цена поставок энергоносителя в мае составляла $22,65.

Газета The Wall Street Journal обращает внимание на то, что индекс S&P 500 на прошлой неделе поднялся на 12%, достигнув самого лучшего среднего показателя за последние 40 лет. Хотя S&P 500 с начала текущего года потерял 14%, индексу удалось существенно уйти от спада на 25%, зафиксированного 23 марта.

Оптимистичный настрой, который на прошлой неделе был обусловлен признаками результативности мер администрации США по борьбе с пандемией коронавируса, оказался краткосрочным. По оценкам The Wall Street Journal, осторожный подход трейдеров в понедельник возобладал. Участники торгов с нетерпением ожидают публикации на этой неделе квартальной отчетности банков JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs, чтобы понять, насколько успешно финансовый сектор справляется с экономическими неурядицами. Интерес представляет и то, как соблюдение социальной дистанции между людьми влияет на объем продаж таких компаний, как производитель санитарно-гигиенических товаров Johnson & Johnson.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 572,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 23 тыс. человек.