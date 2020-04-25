Состоялось заседание комиссии по аграрному развитию при Конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание комиссии по аграрному развитию, действующей в составе Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) (НКОП), сообщает Trend в субботу со ссылкой на конфедерацию.

На заседании, прошедшем под председательством председателя Наблюдательного совета ”Azersun Holding" Абдольбари Гозеля, были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются в период пандемии предприниматели, живущие в сельской местности и работающие в аграрном секторе, пути преодоления этих проблем.

В обсуждениях приняли участие также президент НКОП Мамед Мусаев, председатель Агентства по аграрным кредитам и развитию при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

Согласно информации, предприниматели проинформировали о влиянии пандемии на бизнес, нехватке воды для посевных площадей, запасных частей для технического оборудования в сельскохозяйственном секторе, трудностях, связанных с обеспечением сельскохозяйственным кормом. Прозвучали предложения внести некоторые изменения в таможенные тарифы в направлении реструктуризации существующих кредитных долгов, а также по продлению срока выплаты процентов.

Член комиссии Алибала Ализаде подробно проинформировал участников о программе по восстановлению плодородности земельных участков. По его словам, эта программа предполагает использование органических удобрений для получения высокой урожайности.

Председатель правления Агентства по аграрным кредитам и развитию (AKIA) Мирза Алиев отметил, что правительству представлены предложения по формированию сырьевой базы сельскохозяйственного корма. Подчеркивая, что недостаток запасных частей является временной трудностью, связанной с карантинным периодом, Алиев отметил, что министерство поддерживает предпринимателей и будет оказывать необходимую поддержку в решении этого и других вопросов.

Подводя итоги заседания, президент конфедерации Мамед Мусаев отметил, что по поручению Президента Азербайджана правительство представило широкий пакет льгот и материальной поддержки сфер предпринимательства, пострадавших от пандемии. Он подчеркнул, что озвученные предложения будут представлены соответствующим государственным структурам.

(Автор: Фидан Бабаева)

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