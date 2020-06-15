В Азербайджане собрано более 560 тыс. тонн зерновых

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, по состоянию на 15 июня, с площади в 185,4 тысячи гектаров собрано 563,5 тысячи тонн зерновых, что составляет 18,3 процента, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В частности, ячменя собрано с площади в 173,1 тысячи гектаров, пшеницы - с 12,3 гектара.

Средняя урожайность по ячменю составляет 30,3 центнера на гектар, по пшенице - 32,5 центнера на гектар. В настоящее время сбор зерновых продолжается в 36 районах.

Самая высокая урожайность ячменя зафиксирована на территории Агдамского, Агджабединского, Агсуинского, Бардинского, Гаджигабульского, Имишлинского, Тертерского, Саатлинского, Сальянского, Сабирабадского и Самухского районов, где она превышает 33 центнера на гектар.

В процессе сбора задействованы 1 452 комбайна, из которых 524 - комбайны, находящиеся на балансе районных подразделений ОАО "Агролизинг", а также 776 комбайнов, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Всего в процессе сбора урожая планируется задействовать более 1700 комбайнов.

Следует отметить, что в этом году осенью в Азербайджане было засажено зерновыми 1,01 миллиона гектара: 641 тысяча гектаров - пшеницей, 369,24 тысячи - ячменем.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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