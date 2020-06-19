В Азербайджане собрали 31% урожая зерновых

Бизнес 19 июня 2020 00:09 (UTC+04:00)
В Азербайджане собрали 31% урожая зерновых

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, по состоянию на 18 июня, с площади в 314,26 тысячи гектаров собрано 966,47 тысячи тонн зерновых, что составляет 31 процент урожая, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

В частности, ячменя собрано 730,8 тысячи тонн с площади в 241,7 тысячи гектаров, пшеницы - 235,7 тысячи тонн с 72,5 тысячи гектара.

Средняя урожайность по ячменю составляет 30,2 центнера на гектар, по пшенице - 32,9 центнера на гектар. В настоящее время сбор зерновых продолжается в 36 районах.

Самая высокая урожайность ячменя зафиксирована на территории Агдамского (36,4 центнера на гектар), Бейлаганского (30,5 центнера на гектар), Бардинского (39,8 центнера на гектар), Билясуварского (32,3 центнера на гектар), Физулинского (31,3 центнера на гектар), Имишлинского (38,4 центнера на гектар), Нефтчалинского (27,8 центнера на гектар), Саатлинского (36,4 центнера на гектар), Сабирабадского (37,9 центнера на гектар) и Евлахского районов, где она превышает 28,6 центнера на гектар.

В процессе сбора задействованы 1 585 комбайнов, из которых 561 - комбайны, находящиеся на балансе районных подразделений ОАО "Агролизинг", а также 848 комбайнов, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Всего в процессе сбора урожая планируется задействовать более 1700 комбайнов.

Следует отметить, что в этом году осенью в Азербайджане зерновыми было засажено 1,01 миллиона гектар: 641 тысяча гектаров - пшеницей, 369,24 тысячи - ячменем.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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