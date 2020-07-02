Минсельхоз Азербайджана выплатил субсидии более 30 тысячам фермерам

БАКУ /Trend/ - В электронной информационной системе сельского хозяйства Азербайджана (EKTIS) завершился прием заявлений фермеров о весеннем севе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, По состоянию на первое июля Агентство аграрного кредитования и развития утвердило 45 тысяч заявлений фермеров о весеннем севе и выплатило субсидии по 35 тысячам из них (77,7 процента от всех заявок).

В целом по весенне-полевым посевам было одобрено 59,4 тысячи заявлений по посевным площадям в 111 тысяч гектаров.

Отметим, что согласно новому механизму субсидирования, вступившему в силу с 2020 года, фермеры, введя в EKTIS сведения о посевной площади и сельскохозяйственных культурах, направляют заявления и обращаются к государству за субсидией. До сих пор в EKTIS зарегистрировано 505 245 фермеров, работающих в различных сферах сельского хозяйства.

Из них 409 975 человек заявили о севе однолетних и многолетних культур. В 2020 году фермерам уже выплачены субсидии в размере 213,8 миллиона манатов.

Отметим, что с начала года вступили в силу новые правила субсидирования производства продукции сельского хозяйства, согласно которым аграрные субсидии будут выдаваться фермерам через EKTIS.

Новый механизм, связанный с мерами поддержки сельского хозяйства, служит повышению подотчетности, прозрачности, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, а также упрощению процесса обращения фермеров и выдачи им субсидий.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)