Проект «ЕвроХима» поспособствует повышению продовольственной безопасности Казахстана

БАКУ /Trend/ - Один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений "ЕвроХим" планирует переход к реализации второго этапа проекта по запуску в Казахстане химического комплекса по производству высококачественных удобрений и сопутствующих индустриальных продуктов, сообщили Trend в "ЕвроХим".

Так, 21 июля было подписано Соглашение между Правительствами России и Казахстана об осуществлении проекта компании "ЕвроХим" в Жамбылской области по строительству завода по выпуску минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью 1 миллион тонн в год.

По словам представителя компании, на сегодняшний день "ЕвроХим" уже успешно реализовал первый этап проекта – по разведке и началу разработки месторождений Каратауского фосфоритоносного бассейна, введен в эксплуатацию горно-рудный комплекс с мощностью производства фосмуки 640 тысяч тонн в год.

"Проект "ЕвроХима" предполагает запуск в Казахстане химического комплекса по производству высококачественных удобрений и сопутствующих индустриальных продуктов мощностью 1 миллиона тонн. В качестве ресурсной базы рассматриваются месторождения фосфоритового бассейна Каратау", - сказали в компании.

В компании отметили, что технологическая особенность химического комплекса позволит производить калийные и фосфоросодержащие агрохимические продукты с высокими показателями экологической эффективности производства, а также одновременно производить около 120 тыся тонн хлористого кальция и не менее 400 тысяч тонн гипс-дигидрата в год, которые обеспечат потребности автодорожной, нефтегазодобывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей.

"На основании подписанного Соглашения планируется переход к реализации второго этапа проекта – расширению действующего производства и началу строительства завода с использованием наилучших доступных технологий в химической отрасли. Работа химического предприятия даст ощутимый импульс развитию сельского хозяйства и строительной отрасли, будет способствовать повышению продовольственной безопасности, увеличению экспортного потенциала Казахстана, существенно упрочит интеграционные бизнес-процессы между Казахстаном и Россией", - сказали в компании.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh