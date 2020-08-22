В Казахстане и Узбекистане ожидается плавное восстановление экономической активности

БАКУ /Trend/ - Спад экономики Казахстана и Узбекистана, как последствие кризиса, связанного с COVID-19, сказался заметно ниже, чем в других странах, сообщила в среду Trend экономист по России и СНГ аналитического агентства "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

По ее словам, страны Центральной Азии, в том числе Казахстан и Узбекистан, ощутили на себе значительные последствия кризиса, однако спад экономики этих стран в текущем году, в целом, возможно окажется заметно ниже, чем во многих развитых и развивающихся экономиках мира.

"Факторами, смягчившими влияние пандемии и последующих карантинных мер для Казахстана и Узбекистана, стали такие структурные особенности как относительно низкая доля потребительских услуг (например, туристических) и малых и средних предприятий, наиболее чувствительных к карантину, высокий уровень занятости, в том числе в государственном секторе и высокий промышленный потенциал", - сказала Донец.

Кроме того, отметила она, эти страны подошли к этому году в хорошей форме – с ростом ВВП выше 4 процентов, относительно низким уровнем государственного долга и сбалансированной бюджетной позицией.

"Это обеспечило пространство и для реализации пропорциональных мер государственной поддержки", - сказала Донец.

По ее словам, обе страны столкнулись с повторным ростом заболеваемости после смягчения первичного карантина, что потребовало возобновления отдельных ограничений.

"Однако, к текущему моменту, мы полагаем, что пики пройдены – не только благодаря действенности ограничений, но и с учетом того, что был достигнут некоторый естественный порог заболеваемости (около 20% населения), после которого мы наблюдаем стабилизацию ситуации в большинстве стран. Мы ждем плавного восстановления экономической активности до конца года", - сказала она.

В результате, в соответствии с базовым прогнозом агентства, Узбекистан может завершить год без спада в 2020 году (с ростом около 1 процента), а Казахстан ограничиться умеренным спадом (в 2,2 процента).

"В среднесрочной перспективе, по нашему мнению, обе страны обладают хорошим потенциалом роста, который поддерживается благоприятной демографией, взвешенной повесткой реформ и сохранением запаса догоняющего роста в отдельных секторах и рынках. Привлекательности этих стран для инвесторов также способствует сбалансированная фискальная политика, внешняя позиция и устойчивая финансовая система", - отметила Донец.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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