Азербайджан достиг значимых результатов в агросфере в рамках сотрудничества с США

БАКУ /Trend/ - Основной целью деятельности USAID на текущий год в частном секторе Азербайджана является повышение конкурентоспособности частного сектора, при этом уделяя особое внимание сельскому хозяйству и туризму.

Об этом сообщили Trend в понедельник в представительстве USAID в Азербайджане.

По словам собеседника агентства, за последние шесть лет в результате сотрудничества USAID с азербайджанскими сельскохозяйственными предприятиями, выбранными в рамках двух проектов, был осуществлен экспорт сельхозпродукции на более чем 80 миллионов долларов, из которых объем продукции на 25 миллионов долларов приходится на новые рынки Европы и Ближнего Востока.

"Благодаря усовершенствованному агротехническому опыту, который предлагает USAID, урожайность орехов выросла почти на 100 процентов, урожайность ягод и фруктов - на 40 процентов, овощей - на 35 процентов", - сказали в представительстве.

Было отмечено, что посольство США в Азербайджане и миссия USAID совместно с Торгово-промышленной палатой США (USACC) организовали в апреле 2019 года сельскохозяйственный форум Иллинойс-Азербайджан, а в ноябре того же года - Оклахома-Азербайджан.

"В рамках этих форумов две делегации представителей сельскохозяйственной сферы Азербайджана совместно с сельскохозяйственными предприятиями и исследовательскими институтами США обсудили возможности расширения бизнеса", - сказали в USAID.

Отметим, что USAID с 1991 года выделил Азербайджану более 377 миллионов долларов США в качестве гуманитарной помощи для поддержки сферы здравоохранения, а также экономических реформ.

(Автор: Фидан Бабаева)

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