USAID поощряет сотрудничество между гражданами Азербайджана и США

БАКУ /Trend/ - Флагманская деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) и по социально-экономическому развитию (SEDA), осуществляемая "Институтом управления Восток-Запад" совместно с министерством экономики Азербайджана, поощряет сотрудничество между бизнесменами Азербайджана и США, организациями гражданского общества и правительством для улучшения социально-экономического развития и уровня жизни населения в сельской местности.

Об этом сообщили Trend в представительстве USAID в Азербайджане.

По словам источника, в USAID на данный момент есть восемь текущих проектов, непосредственно управляемых представительством USAID в Азербайджане.

"За последний год SEDA поддержала 168 проектов Азербайджана, которые принесли пользу более 300 тысячам сельских жителей Азербайджана.

Как сообщают в представительстве, посольство США в Азербайджане и миссия USAID, совместно с Торгово-промышленной палатой США (USACC), организовали в апреле 2019 года Иллинойс-азербайджанский сельскохозяйственный форум, а в ноябре того же года - Оклахома-азербайджанский сельскохозяйственный форум.

"В рамках этих форумов две делегации владельцев сельскохозяйственного бизнеса Азербайджана, совместно с сельскохозяйственными предприятиями и исследовательскими институтами США, изучили возможности расширения бизнеса", - отметили в USAID.

В сообщении говорится, что в ноябре 2019 года Оклахома-азербайджанский сельскохозяйственный форум способствовал увеличению товарооборот между азербайджанскими и американскими компаниями на сумму более одного миллиона долларов США.

Отметим, что USAID с 1991 года выделил Азербайджану более 377 миллионов долларов США в качестве гуманитарной помощи для поддержки сферы здравоохранения, а также экономических и демократических реформ в стране.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva