В Азербайджане создана группа страховых экспертов — Ассоциация страховщиков
БАКУ /Trend/ - По инициативе Ассоциации страховщиков Азербайджана (AСA) создана группа страховых экспертов.
Об этом сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).
Как отметили в ассоциации, в группу входят специалисты страховых компаний, которые являются членами ассоциации.
«Во всех страховых компаниях, входящих в состав Ассоциации имеются эксперты, к которым можно обратиться за любой информацией в сфере страхования», - отметили в ассоциации.
Как отметили в АСА, на начальном этапе группа из 30 человек сформировалась на основе деления профессиональных страховщиков по различным направлениям.
«Основной целью создания группы является минимизация количества недостоверных и вызывающих недоумение у общественности сведений о системе страхования, правильная организация информационной политики, связанной со страхованием в стране, предоставление профессиональными страховщиками информации о страховании», - отметили в АСА.
"Чтобы получить информацию у профессионального специалиста в страховой сфере,достаточно обратиться в АСА", - подытожили в Ассоциации.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: Fidan_Babaeva