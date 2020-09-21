В Азербайджане создана группа страховых экспертов — Ассоциация страховщиков

БАКУ /Trend/ - По инициативе Ассоциации страховщиков Азербайджана (AСA) создана группа страховых экспертов.

Об этом сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

Как отметили в ассоциации, в группу входят специалисты страховых компаний, которые являются членами ассоциации.

«Во всех страховых компаниях, входящих в состав Ассоциации имеются эксперты, к которым можно обратиться за любой информацией в сфере страхования», - отметили в ассоциации.

Как отметили в АСА, на начальном этапе группа из 30 человек сформировалась на основе деления профессиональных страховщиков по различным направлениям.

«Основной целью создания группы является минимизация количества недостоверных и вызывающих недоумение у общественности сведений о системе страхования, правильная организация информационной политики, связанной со страхованием в стране, предоставление профессиональными страховщиками информации о страховании», - отметили в АСА.

"Чтобы получить информацию у профессионального специалиста в страховой сфере,достаточно обратиться в АСА", - подытожили в Ассоциации.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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