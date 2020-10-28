Обнародован объем производства молочной продукции туркменской компанией
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Армяне пытаются заглушить голоса говорящих правду во Франции, которая считает себя "колыбелью демократии" - эксперт
Азербайджан предпринимает значимые шаги по сокращению вредных выбросов в атмосферу - Парвиз Шахбазов
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили причины затягивания решения карабахского конфликта (ВИДЕО)
Азербайджанская армия отомстила за Барду - уничтожено большое количество военной техники и живой силы ВС Армении (ВИДЕО)
Распространены кадры военной техники и вооружений, брошенных ВС Армении в боях на Губадлинском направлении (ВИДЕО)
Жительница Гадрута Евгения Бабаян призвала армянское население содействовать установлению мира в Карабахе (ВИДЕО)
Значительное продвижение ВС Азербайджана на фронте сильно беспокоит некоторые страны – иорданский генерал-майор
Мехрибан Алиева: Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления? (ФОТО)
Граждане пишут главе государства: Результаты Ваших решительных и взвешенных шагов безмерно радуют нас