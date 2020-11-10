Конфедерация предпринимателей Азербайджана начнет реализацию перспективных проектов с зарубежными предпринимателями

БАКУ/Trend/ - В будущем году Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) (НКОПА) Азербайджана планирует реализовать конкретные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, фармацевтики, услуг и консалтинга с Турцией, регионами России, Узбекистаном, Индией, Черногорией, Болгарией, странами Персидского залива и другими.

Об этом сказала Trend руководитель пресс-службы НКОПА Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, на сегодняшний день успешно реализованы проекты в разных секторах экономики совместно с Турцией, многими регионами Российской Федерации, странами Европейского Союза и Азии.

"В прошлом году была создана Тюркская торгово-промышленная палата (ТТПП). Во втором полугодии 2020 года представитель конфедерации будет назначен председателем палаты, в связи с чем мы планируем организовать многочисленные бизнес-миссии и международные форумы с привлечением стран-наблюдателей, таких, как Венгрия и Туркменистан", - сообщила Абдуллаева.

Руководитель подчеркнула, что в рамках сотрудничества НКОПА с Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой (ICCIA) планируется создание цифровой платформы для членов ТТПП в сфере торговли.

"Для устранения бюрократических и коммуникационных барьеров между представителями малого и среднего бизнеса в государствах-членах этой организации в прошлом году был создан электронный Тюркский бизнес-портал. Эта платформа позволяет обеспечить быструю связь между представителями малого и среднего бизнеса (МСП) без посредников, и очень эффективна для сбора информации о торговом потенциале участников и операциях между различными субъектами предпринимательства в рамках единого веб-портала", - сказала Абдуллаева.

Абдуллаева отметила, что упрощение коммуникации между предпринимателями и централизованное получение необходимой информации значительно увеличит скорость и объем торгового оборота между странами Тюркского совета.

Касаясь темы сотрудничества с индийскими предпринимателями, Абдуллаева заявила, что основной темой обсуждения для азербайджанских и индийских предпринимателей в рамках двустороннего сотрудничества, на сегодняшний день является создание цифровой платформы.

"Создание цифровой платформы сыграет важную роль в деятельности предпринимателей Азербайджана и Индии. В период пандемии деловые контакты с индийскими партнерами осуществляются в онлайн-режиме",- подытожила руководитель.

НКОПА была учреждена пятого марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

Она объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva