Состоится форум, посвященный торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - 8 декабря 2020 года в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ Торговым представительством Азербайджана и журналом Russian Business Guide будет проведено заключительное в этом году заседание Бизнес-клуба при Торгпредстве Азербайджана в России в формате форума на тему «Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства».

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане.

Согласно информации, к дискуссиям приглашены эксперты, представляющие Торгово-промышленную палату России, посольство Азербайджана в России, минпромторг и минэкономразвития России, министерство экономики Азербайджана, Российский экспортный центр, Российско-азербайджанский деловой совет. Запланировано участие руководителей предприятий и организаций, развивающих российско-азербайджанское торгово-экономическое сотрудничество.

В ходе дискуссий будет обсуждаться взаимодействие в финансовом секторе, сферах агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, медицины и фармацевтики, а также электронной коммерции.

Отметим, что деятельность Торгового представительства направлена на развитие экономических связей между Россией и Азербайджаном, содействие продвижению российских экспортных проектов и привлечение инвестиций и передовых технологий в Российскую Федерацию.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva