Казахстан и Россия разрабатывают проект совместного космического ракетного комплекса

БАКУ /Trend/ - Подписание контракта на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" перевело реализацию проекта в практическую плоскость, сообщили Trend в пресс-службе Госкорпорации "Роскосмос".

Отметим, что соглашение, подписанное 22 декабря 2004 года главами правительств России и Казахстана, определяет основные условия сотрудничества сторон при создании и совместном использовании нового экологически безопасного космического ракетного комплекса "Байтерек".

Комплекс создается на базе объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур в целях выполнения коммерческих космических программ и проектов, а также реализации национальных космических программ Казахстана и России.

Данный контракт на на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" для обеспечения пусков перспективной ракеты-носителя "Союз-5" был подписан между АО "ЦЭНКИ" и АО "СП "Байтерек" в конце октября 2020 года.

После этого, в ноябре 2020 года проведены рекогносцировочные работы на объектах космодрома Байконур с целью оценки технического состояния агрегатов и систем технологического оборудования.

"Следующий этап - разработка эскизного проекта на космический ракетный комплекс "Байтерек", проработка которого уже начата", - отметили в Госкорпорации.

В Госкорпорации также сообщили, что, несмотря на некоторые внешние факторы (влияние COVID-19) в целом проект "Байтерек" реализуется в соответствии с согласованными сторонами сроками.

Напомним, казахстанский город Байконур и космодром "Байконур" вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Наталья Кочнева)

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