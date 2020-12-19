В Азербайджане зафиксирован рост производства табачных изделий
БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года объем производства алкогольных напитков и табачных изделий в Азербайджане в суммарном выражении составил 782 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.
За отчетный период был зафиксирован рост в производстве табачных изделий на 27,1 процента, а производство напитков снизилось на 10,3 процента.
Производство напитков и табачных изделий в Азербайджане (январь-ноябрь 2020 года):
|
Произведено в январе-ноябре 2020 года
|
Разница по сравнению с январем-ноябрем 2019 года (в %)
|
Готовая продукция на складах на 01.12.2020 года
|
Водка, тыс. дал.
|
1842,7
|
108,4
|
260,1
|
Бренди (коньяк), тыс. дал.
|
24,1
|
101,7
|
16,4
|
Вино, тыс. дал.
|
232,6
|
45,4
|
973,6
|
Пиво,тыс. дал.
|
5172,9
|
109,5
|
361,6
|
Безалкогольные напитки, тыс. дал.
|
24 488,3
|
103,4
|
585,8
|
Ферментированный табак, тонны
|
4189,3
|
97,5
|
1286,0
|
Сигареты и папиросы, млн штук
|
7674,7
|
147,7
|
14,8
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni