В Азербайджане зафиксирован рост производства табачных изделий

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года объем производства алкогольных напитков и табачных изделий в Азербайджане в суммарном выражении составил 782 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

За отчетный период был зафиксирован рост в производстве табачных изделий на 27,1 процента, а производство напитков снизилось на 10,3 процента.

Производство напитков и табачных изделий в Азербайджане (январь-ноябрь 2020 года):

Произведено в январе-ноябре 2020 года Разница по сравнению с январем-ноябрем 2019 года (в %) Готовая продукция на складах на 01.12.2020 года Водка, тыс. дал. 1842,7 108,4 260,1 Бренди (коньяк), тыс. дал. 24,1 101,7 16,4 Вино, тыс. дал. 232,6 45,4 973,6 Пиво,тыс. дал. 5172,9 109,5 361,6 Безалкогольные напитки, тыс. дал. 24 488,3 103,4 585,8 Ферментированный табак, тонны 4189,3 97,5 1286,0 Сигареты и папиросы, млн штук 7674,7 147,7 14,8

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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