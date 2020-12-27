В Азербайджане увеличилось производство фруктов и ягод

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-ноябре 2020 года было произведено 1,121 миллион тонн фруктов и ягод, передает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства составил 4,2 процента.

В январе-октябре 2020 года Азербайджан импортировал 242,409 миллиона тонн свежих фруктов, что на 6,4 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период Азербайджан импортировал свежих овощей на сумму 187,545 миллионов долларов, что на 12,4 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Объем импорта свежих овощей за отчетный период составил 187,6 тысяч тонн, что на 4,1 процента больше января-октября 2019 года.

Отметим, что в январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 19,894 миллиардов долларов, сократившись на 27,5 процентов по сравнению с прошлогодним показателем.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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