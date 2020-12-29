Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 25 объектов

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана 26 января 2021 года проведёт очередной аукцион, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены 25 объектов государственного имущества (малые государственные предприятия и недостроенные объекты).

Как отмечает Госслужба, в аукционах могут принять участие все желающие. Помимо этого, лица, заинтересованные в процессе, могут наблюдать за ходом аукционов как в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам, так и с использованием электронных ресурсов.

Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni