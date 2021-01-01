В Азербайджане есть потребность в регистрации рыбохозяйственных предприятий - ассоциация

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане образовалась острая необходимость в организации регистрации рыбохозяйственных предприятий, следствием чего является отсутствие точных статистических данных.

Об этом сказал Trend председатель ассоциации производителей и экспортеров рыбы Азербайджана Заур Салманлы.

По его словам, основными проблемами в рыбной индустрии Азербайджана на сегодняшний день являются: отсутствие квалифицированных кадров, а также ряд факторов, затрудняющих завоз в республику специального технологического оборудования, биологических материалов и лекарственных препаратов.

"В решении вышеперечисленных проблем, с которыми мы столкнулись в 2020 году, могут помочь создание и эксплуатация аквакультурных хозяйств в соответствии с требованиями закона Азербайджана "О рыбоводстве". В ближайшее время будут приняты необходимые меры по решению данного вопроса",- подчеркнул председатель.

Касаясь темы развития сектора рыбоводства, Салманлы отметил, что в 2021 году необходима подготовка высоквалифицированных кадров для рыбохозяйственной отрасли, а также открытие Ассоциаций или Общественных объединений рыбохозяйственных предприятий для создания связей между промышленными и государственными структурами.

"В 2020 году в январе-ноябре импорт рыбы и рыбной продукции в Азербайджан, в основном, осуществлялся из России, Чили, Норвегии, Китая, Ирана, Грузии, Японии и Турции. За 10 месяцев 2020 года, за отчетный период, Азербайджан импортировал рыбу и другие морепродукты на сумму 16,412 миллионов долларов",- напомнил председатель.

Отметим, что потребление морепродуктов в год на душу населения в Азербайджане составляет всего 2,5 килограмма, тогда как в среднем в мире этот показатель достигает 20,3 килограммов.

В настоящее время компанией Azerbaijan Fish Farm осуществляется несколько проектов, направленных на развитие аквакультуры, включая рыбохозяйственную отрасль.

Эти проекты охватывают различные регионы Азербайджана и предусматривают выращивание одной тысячи тонн (порционной и филейной) радужной форели, производство 850 тонн рыбы осетровых пород и 10 тонн черной икры к концу 2020 года.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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