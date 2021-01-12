На освобожденных территориях Азербайджана есть широкие возможности для инвестиций Ирана - НКОПА

БАКУ /Trend/ - Большая часть освобожденных от оккупации территорий Азербайджана попадает на иранско-азербайджанскую границу, и это создает широкие возможности для инвестиций Ирана в эти территории.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКОПА), об этом сказал на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави Президент конфедерации Мамед Мусаев.

По его словам, между НКОПА и крупными организациями Ирана установлены плодотворные отношения сотрудничества. Весь 2020 год был трудным для мировой экономики, но Азербайджан сохранил экономическую стабильность и положил конец 30-летней оккупации своих территорий.

«Высокие политические связи, которые установил Президент Азербайджана Ильхам Алиев с соседними странами, играют большую роль для развития экономических отношений»,- отметил Мамед Мусаев.

Президент Конфедерации подчеркнул важность открытия Торгового дома для увеличения товарооборота между двумя странами и выразил готовность оказать всяческую поддержку в этом направлении.

Также Мусаев проинформировал о Международном конгрессе промышленников и предпринимателей, где он был заместителем председателя.

Напомним, что Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави. На встрече были обсуждены пути дальнейшего расширения экономических связей между двумя странами.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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