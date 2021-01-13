Госслужба Азербайджана проведет аукцион по приватизации госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана девятого февраля 2021 года проведёт очередной аукцион, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены семь объектов госимущества (транспортные средства).

Как отмечает Госслужба, в аукционе могут принять участие все желающие. Помимо этого, лица, заинтересованные в процессе, могут наблюдать за ходом аукциона как в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам, так и с использованием электронных ресурсов.

Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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