Азербайджан экспортировал в 2020 году продукцию на общую сумму свыше $13 млрд

Бизнес 18 января 2021 11:48 (UTC+04:00)
Азербайджан экспортировал в 2020 году продукцию на общую сумму свыше $13 млрд
Азербайджан экспортировал в 2020 году продукцию на общую сумму свыше $13 млрд
Азербайджан экспортировал в 2020 году продукцию на общую сумму свыше $13 млрд
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР)
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР)
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
Лента новостей
Импорт продукции воздушным транспортом в Азербайджане в 2020 г. значительно сократился Транспорт 12:37
Аэропорт в Узбекистане продлил тендер на закупку зарядных устройств Тендеры 12:30
В 2020 году Азербайджан осуществил грузоперевозки на более чем $24 млрд Транспорт 12:27
Аэропорт в Узбекистане продлил тендер на закупку стройматериалов Тендеры 12:21
В России за сутки выявили 22 857 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Россия 12:19
С завтрашнего вечера в Баку похолодает, ожидается снег Общество 12:18
Более 40 проектов одобрено к финансированию в деловом центре Казахстана Казахстан 12:17
Применяемая в Азербайджане вакцина самая безопасная и эффективная - Огтай Ширалиев (ФОТО) Общество 12:08
Ректор БВШН встретился с сотрудником, участвовавшим в Отечественной войне Общество 12:07
В Азербайджане началась выплата за январь пенсий для героев Отечественной войны Общество 11:56
Новую мутацию коронавируса выявили на юге Германии Европа 11:52
Азербайджан экспортировал в 2020 году продукцию на общую сумму свыше $13 млрд Бизнес 11:48
Биткоин слабо дорожает до $36 тысяч Финансы 11:41
Видеокадры из села Хыдырлы Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:37
Туркменистан является поставщиком полимерной продукции для российского завода Бизнес 11:33
Народный артист Азербайджана Эльдар Гулиев отмечает юбилей Культура 11:33
Министр здравоохранения Огтай Ширалиев и глава TƏBİB Рамин Байрамлы прошли вакцинацию от COVID-19 (ФОТО) Общество 11:29
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 11:22
Узбекистан и Казахстан разрабатывают совместную туристическую программу Казахстан 11:20
AccessBank объявляет тендер на услуги такси Экономика 11:20
В Азербайджане медработники проходят вакцинацию от COVİD-19 (ФОТО) Общество 11:15
В Азербайджане в выходные с карантинных постов были возвращены 4 тыс. автомобилей Общество 11:10
Азербайджан - лидер по военной мощи на Южном Кавказе Политика 11:02
Турецкие спасатели возобновили поиски членов экипажа судна Arvin в Черном море Турция 10:56
В Азербайджане сегодня начинается процесс вакцинации от коронавируса Общество 10:56
Добыча нефти в Ливии сократилась на 200 тысяч баррелей в сутки Арабские страны 10:46
Азербайджан среди лидеров по реагированию правительства на пандемию COVID-19 Политика 10:30
Участник из Азербайджана на Международном фестивале "ЖАРА KIDS" в digital-формате Звёздный мир 10:24
ОАЭ и Афганистан закупили на бирже Туркменистана авиакеросин Бизнес 10:22
В преддверии начала весенней сессии проходят заседания парламентских комитетов Азербайджана Политика 10:20
Глава МИД Грузии посетит Испанию Грузия 10:08
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 09:57
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:49
Перспективы Нахчыванского коридора в регионе - новый этап развития в постблокадный период Экономика 09:35
На оккупированных территориях Азербайджана незаконно функционировали компании более 20 стран Политика 09:29
Нефть дешевеет на опасениях вокруг спроса и предложения Энергетика 09:10
Мобильные глазная и стоматологическая клиники Azercell в 2020 году предоставили бесплатные медицинские услуги сотням граждан! (ФОТО) ИКТ 09:07
Трамп намерен объявить о помиловании около 100 человек 19 января США 08:51
Число жертв стихийных бедствий в Индонезии увеличилось до 96 Другие страны 08:33
Венгрия и Азербайджан изучают будущее сотрудничества в транспортировке СПГ и КПГ Энергетика 08:18
ФБР проверяет бойцов Нацгвардии США на предмет возможных угроз безопасности США 08:09
Свыше тысячи заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 07:50
Более 95 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 07:45
Иран продолжает экспортировать тракторы Экономика 07:40
Правительство Грузии утвердило программу содействия занятости на 2021 год Грузия 07:30
Парламент КНДР принял бюджет на 2021 год и пятилетний план развития Другие страны 07:05
Темпы роста ВВП Китая в 2020 году оказались минимальными за 40 лет Другие страны 06:41
Границы Австралии могут остаться закрытыми до 2022 года Другие страны 06:18
Байден может отменить строительство трубопровода из Канады в США США 05:49
В США через суд потребовали удалить Telegram из AppStore США 05:27
АБР добился значительного прогресса в реализации проекта развития электросети в Туркменистане Энергетика 05:00
МОК ожидает, что в церемонии открытия Игр в Токио примут участие 6 тыс. атлетов Спорт 04:51
В Бразилии разрешили британскую и китайскую вакцины против COVID-19 Другие страны 04:25
В несколько регионов Туниса ввели армию для борьбы с массовыми беспорядками Другие страны 03:58
"Атлетик" обыграл "Барселону" и стал победителем Суперкубка Испании Спорт 03:31
Сторонники Трампа собрались на немногочисленные акции протеста в разных штатах США 03:05
В Великобритании примут закон, защищающий памятники спорным историческим фигурам Европа 02:42
"Интер" победил "Ювентус" впервые за четыре года в чемпионате Италии Спорт 02:17
В Вашингтоне задержали женщину, пытавшуюся выдать себя за сотрудницу полиции США 01:54
Более 100 человек задержали на несанкционированной акции протеста в Амстердаме Европа 01:35
Чемпион мира Озил прибыл в Стамбул для заключения контракта с "Фенербахче" Спорт 01:11
В штабе Байдена заявили, что изучат вопрос о доступе Трампа к разведбрифингам США 00:47
В Вашингтон прибыли 15 тысяч бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена США 00:25
С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается вакцинация от коронавируса Общество 00:01
В Азербайджане смягчается режим карантина Общество 00:01
В 5 городах и 12 районах Азербайджана отменяются SMS-разрешения Общество 00:01
В Азербайджане обязательно ношение масок во всех открытых и закрытых помещениях Общество 00:01
Производство стиральных машин в Иране увеличилось на 59,1% Экономика 17 января 23:10
В 2020 году в Грузии закрылось почти 16% пунктов обмена валюты Грузия 17 января 23:00
Узбекистан предоставил новые скидки иностранным авиакомпаниям Транспорт 17 января 22:50
В мире за сутки выявили более 683 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 17 января 22:33
Во Франции почти шесть тыс. человек оштрафовали за несоблюдение комендантского часа Европа 17 января 22:17
Рейтинг одобрения Трампа обновил антирекорд США 17 января 21:56
В Италии приступили ко второй фазе вакцинации от COVID-19 Европа 17 января 21:39
Франция призвала Россию и США сохранить инструменты контроля над вооружениями Европа 17 января 21:25
Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 17 января 21:09
В Грузии проведено очередное совещание касательно плана вакцинации от коронавируса Грузия 17 января 20:48
Нацбанк планирует урегулировать оборот криптовалют в Кыргызстане Кыргызстан 17 января 20:47
В 2020 году на портале Azexport продажи превысили $610 млн Бизнес 17 января 20:46
Первое портовое оборудование стоимостью $8,5 млн поступило в порт Чабахар из Индии Экономика 17 января 20:36
В ФРГ разразился скандал после предложения главы МИД о привилегиях для привитых Европа 17 января 20:25
Вице-президент США уйдет с должности сенатора 18 января США 17 января 20:11
Египет объявил о новых крупных археологических находках близ Каира Арабские страны 17 января 19:52
Проводится работа по обеспечению соцподдержки еще двух ветеранов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 17 января 19:20
Полиция Нидерландов применила водометы для разгона демонстрантов в Амстердаме Европа 17 января 19:12
Продолжается тушение пожара в Гирканском национальном парке в Астаре Происшествия 17 января 18:55
Число жертв последствий серии землетрясений в Индонезии выросло до 78 (ОБНОВЛЕНО) Другие страны 17 января 18:55
На перевале Омар в направлении Муровдага вновь звучит азан (ВИДЕО) Общество 17 января 18:51
Австрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавируса Европа 17 января 18:15
Эссе Чингиза Фарзалиева – директора музея, где на протяжении 28 лет хранились исторические памятники, возвращенные ныне в освобожденную Шушу Культура 17 января 17:56
В МИД Франции выступили против блоковой политики в отношениях с Китаем Европа 17 января 17:46
В Грузии выявлено 780 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 608 пациентов Грузия 17 января 17:34
Делегация Тюркского совета, ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия находится в Физули (ФОТО) Политика 17 января 17:31
Иран готов увеличить добычу нефти Экономика 17 января 17:26
Организациям здравоохранения на юге Кыргызстана передали 36 машин скорой помощи Транспорт 17 января 17:20
В Турции сообщили о спасении шести человек из состава экипажа российского сухогруза, еще четверо погибли Турция 17 января 17:14
В аэропортах российской столицы задержали более 30 рейсов Россия 17 января 17:04
В Азербайджане выявлены еще 322 случая заражения коронавирусом, 845 человек вылечились Общество 17 января 16:16
Состоятся совместные учения азербайджанской и турецкой армий (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 17 января 15:54
Делегация ИСЕСКО побывала в Международном центре мугама (ФОТО) Культура 17 января 15:52
Все новости