Возрождение Карабаха придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора Азербайджана - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Возрождение Карабаха и интеграция его богатых природных ресурсов в экономическую систему страны придадут серьезный импульс развитию ненефтяного сектора Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в Facebook написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Напомним, что ранее министр экономики сообщил о готовой концепции восстановления и развития освобожденных от армянской оккупации земель. По словам Микаила Джаббарова, меры, предпринимаемые государством по восстановлению и развитию освобожденных территорий, а также экономический потенциал этих районов создадут основу для привлечения новых местных и иностранных инвестиций главным образом в ненефтяной сектор.

Указом Президента Азербайджана от 4 января 2021 года был создан Фонд возрождения Карабаха. Он будет заниматься оказанием финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, а также привлечением инвестиций и развитием в этой сфере партнерства между государством и частным сектором, необходимой агитационной деятельностью внутри страны и за рубежом.