В Азербайджане достигнуты высокие показатели в производстве сахарной свеклы - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в результате принятых мер в 2020 году достигнуты высокие показатели в производстве сахарной свеклы.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на минсельхоз, об этом сказал в ходе онлайн-совещания на тему ”Итоги развития производства сахарной свеклы в 2020 году и предстоящие задачи в 2021 году" министр сельского хозяйства Инам Керимов.

На мероприятии было отмечено, что развитие аграрной сферы объявлено главой государства одним из приоритетных направлений. Для развития аграрной сферы, в том числе увеличения производства сахарной свеклы, государством осуществляются системные меры поддержки производства. Поскольку производство сахарной свеклы в Азербайджане является одной из важных отраслей в сельском хозяйстве, была подчеркнута необходимость еще больше повысить показатель урожайности по данному сельхозпродукту.

На совещании были обсуждены подготовка к производству сахарной свеклы в этом году и предстоящие задачи, развитие этой сферы, цели и перспективы. Также в соответствии с поручением главы государства были проведены обсуждения, связанные с развитием этой сферы в освобожденных от оккупации районах.

Было подчеркнуто, что для производства качественной сахарной свеклы важно своевременное и правильное выполнение агротехнических мероприятий, проведение агрохимического анализа земельных участков, правильное использование минеральных удобрений, своевременное принятие мер по борьбе с сельхозвредителями. Также были отмечены важность объединения фермеров в кооперативы для повышения производительности продукции и оптимизации производственных затрат, необходимость непрерывной просветительской работы в этом направлении.

На совещании состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения минеральными удобрениями, семенами, предоставления субсидий.

Отметим, что в онлайн-совещании приняли участие министр сельского хозяйства Инам Керимов, заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов, сотрудники аппарата и подведомственных структур министерства, представители компаний, работающих в этой сфере.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva