Туркменская швейная фабрика назвала сумму произведенной продукции за год
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В Азербайджане проводится работа по присоединению научной компьютерной сети к общеевропейским ресурсам
Вопросы психологической помощи участникам Отечественной войны Азербайджана находятся под контролем государства (Видеопроект)
Процесс обновления автопарка Бакинского международного автовокзала возобновится в постпандемийный период
С декабря прошлого года высокотехнологичными протезами обеспечены 10 участников Отечественной войны Азербайджана - минтруда
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате главу и учредителя Фонда этнического взаимопонимания США (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате делегацию во главе с председателем Maire Tecnimont Group Италии (ФОТО)
В Азербайджане граждане с ограниченными возможностями здоровья могут быть вакцинированы от COVID-19 на дому
Еще трое раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечены высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Некоторые лица, приехавшие из Франции в Карабах, совершили многие преступные деяния - интервью французской газете Lagazetteaz.fr
Самым большим преимуществом Sinovac является то, что при попадании в организм вирус не может размножаться - директор института
Победивший в 44-дневной войне Азербайджан освободил свои признанные международным правом территории - французский журналист (ФОТО)