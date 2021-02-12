Табачная продукция в Азербайджане переходит в список подакцизных товаров

БАКУ /Trend/ - Табачные изделия в Азербайджане предлагается включить в список подакцизных товаров.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел своё отражение в рамках изменений Налогового кодекса Азербайджана, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, предлагается повысить ставки акцизов как на производство, так и на импорт табачных изделий, а также включить в перечень подакцизных товаров трубочный, курительный, жевательный, нюхательный табак, а также табак и табачные изделия, предназначенные для всех видов кальянов, а также потребляемые в результате нагревания.

В законопроекте отмечается, что удельный вес импорта табачных изделий в потреблении за январь-октябрь 2017 года составил 89,5 процентов, за январь-октябрь 2018 года - 74,5 процента, за январь-октябрь 2019 года - 44,1 процента, а за аналогичный период 2020 года - 12,3 процентов. Таким образом, удельный вес внутреннего производства табачных изделий в потреблении вырос до 87,7 процентов.

В результате проводимых экономических реформ произошло сокращение потока валюты за пределы страны за счет обеспечения потребительского спроса внутри Азербайджана с помощью местного производства и за счет сокращения объема импорта.

Наряду с этим, если в результате повышения ставок акцизов на табачные изделия общее потребление за январь-октябрь 2017 года составило 10,62 миллионов единиц, то по отношению к соответствующему периоду 2020 года оно снизилось до 8,54 миллионов единиц.

В то же время, если в 2017 году общая сумма платежей налогоплательщиков, занимающихся производством и импортом табачных изделий, составила 87,91 миллионов манатов, то в январе-ноябре 2020 года этот показатель достиг 473,555 миллионов манатов, а к концу 2020 года общая сумма налоговых поступлений приблизится к 520 миллионам манатов.

Помимо этого, в положениях соглашений в области здравоохранения и требованиях других международных организаций предусматривается поэтапное повышение акцизов для снижения потребления продукции, наносящей вред здоровью.

В связи с этим предлагается повысить ставки акцизов как на производство, так и на ввоз табачных изделий, а также включить в перечень подакцизных товаров трубочный, курительный, жевательный, нюхательный табак, а также табак и табачные изделия, предназначенные для всех видов кальянов и потребляемые в результате нагревания.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)