Азербайджан и Грузия расширяют торгово-экономическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Союзом азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную конфедерацию организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКОПА).

Как сообщается, меморандум подписали президент НКОПА Мамед Мусаев и председатель правления AZEBI Нариман Гурбанов.

В мероприятии, проведенном в онлайн-формате, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, бизнесмены, представляющие AZEBI, и сотрудники исполнительного аппарата НКОПА.

Гулиев сообщил, что Азербайджан за все время инвестировал в Грузию 3,5 миллиарда долларов: «Всего в Грузии зарегистрировано более 1000 компаний с азербайджанским капиталом».

Он отметил важность активизации объединения этих компаний в рамках AZEBI, своевременного обращения бизнесменов в посольство о трудностях, с которыми они сталкиваются в соседней стране.

Мусаев в своем выступлении отметил, что Азербайджан вступил в новый стратегический этап, охватывающий 2021-2030 годы.

«В новом стратегическом периоде развитие частного сектора, в частности малого и среднего предпринимательства, входит в число приоритетов», – подчеркнул Мусаев.

Президент Конфедерации также озвучил предложения о необходимости в ближайшем будущем проведения бизнес-форума совместно с бизнесменами из Турции, Грузии и Азербайджана.

Отметим, что Союз азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) создан с целью укрепления экономических связей между Грузией и Азербайджаном, организации деятельности азербайджанских предпринимателей, работающих в Грузии, расширения экономического сотрудничества между ее членами.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: Fidan_Babaeva