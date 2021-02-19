Кировские предприятия заинтересованы в повышении экспорта в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Из Кировской области в Азербайджан экспортируются: электрические машины и оборудование, древесина и продукция деревообработки, алюминий, каучук, изделия из черных металлов, продукция пищевой, химической промышленностей и сельского хозяйства.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, сказал торговый представитель Российской Федерации в Азербайджане Руслан Мирсаяпов. Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области в рамках реализации регионального проекта «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области» вновь организовало для ведущих экспортеров региона мероприятие с участием торгового представителя Российской Федерации в Азербайджанской Республике Русланом Мирсаяповым.

"Товарооборот между Кировской областью и Азербайджаном за период с января по ноябрь 2020 года достиг объема 17,8 миллионов долларов США. Среди стран СНГ-партнеров Кировской области по объему товарооборота Азербайджан занимает 3 место после Казахстана и Беларуси. Промышленные предприятия области обсудили с торгпредом перспективы российско-азербайджанских экономических отношений и вопросы по выходу на рынок Азербайджана",- отметил торгпред.

Как отметили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, актуальность международного мероприятия обусловлена потребностью в стимулировании экспорта в Кировской области и является одним из приоритетных направлений развития промышленности региона. Министерством регулярно проводятся мероприятия, позволяющие предприятиям региона наращивать и развивать экспорт.

Представители из Азербайджана пригласили кировский бизнес принять участие в международных выставках InterFood Azerbaijan 2021 («Пищевая промышленность»), Caspian Agro 2021 («Сельское Хозяйство»), которые состоятся в июне 2021 года в городе Баку.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)