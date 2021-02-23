В Азербайджане оценят перспективы использования отходов Дашкесанского месторождения

БАКУ /Trend/ - Золотодобывающая компания "AzerGold" и ООО "GEOSERVİCE GGI" подписали контракт на сумму около 50 тысяч манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на портал "Электронные закупки".

Согласно данным, определен победитель объявленного AzerGold тендера по проведению научно-исследовательских работ для оценки перспектив промышленного использования отходов Дашкесанского месторождения и для комплексной добычи редких, благородных и цветных металлов.

«По решению комиссии победителем тендера была выбрана компания ООО "GEOSERVİCE GGI". С компанией был подписан контракт на сумму 49,85 тысячи манатов», – указано на портале.

Напомним, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана от 6 августа 2020 года, ЗАО "AzerGold" в рамках работ по подготовке первичного оценочного документа для повторного ввода в эксплуатацию Дашкесанского железно-рудного месторождения приступило к геофизическим исследованиям и геологоразведочным работам. Месторождение с запасами в объёме 350 миллионов тонн руды непрерывно эксплуатировалось в период с 1954 по 1994 год, в течение которых было добыто 92 миллиона тонн полезных ископаемых.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva