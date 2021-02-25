Рынок Азербайджана представляет большой интерес для пермского бизнеса

БАКУ /Trend/ - 26 февраля Торговое представительство России в Азербайджане и Пермская Торгово-промышленная палата (ТПП) проведут онлайн-встречу с экспортерами Прикамья.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане.

Мероприятие продолжит серию «Часов с торгпредом», организованную под эгидой минпромторга России.

По мнению вице-президента Пермской ТПП Елены Мироновой, рынок Азербайджана стремительно развивается и представляет большой интерес для пермского бизнеса.

В свою очередь потенциальным азербайджанским партнерам будет интересно узнать подробнее о деятельности пермских предприятий.

Отметим, что Прикамье занимает 10 место в рейтинге регионов Российской Федерации по объему несырьевого неэнергетического экспорта и 1 место по объему ННЭ среди регионов Приволжского федерального округа. Основными рынками сбыта для пермских компаний являются Бразилия, Китай, Нидерланды, США, Бельгия, Финляндия, Казахстан, Польша, Республика Корея, Индия.

"Пермский край всегда внимательно относится к экспортерам. Перед нами стоят глобальные задачи нарастить долю несырьевого экспорта, изменить его структуру и расширить географию. Ведущую роль, по моему мнению, должны в этом сыграть малые и средние предприятия. Они быстрее реагируют на запросы рынка, быстрее перестраиваются и используют новые технологии продаж. Особые возможности для выхода новых для Пермского края товаров на экспорт открываются благодаря современным способам продвижения товаров на зарубежные рынки, которые появились благодаря развитию сети Интернет, - подчеркивает глава Пермского края Дмитрий Махонин.

(Автор: Фидан Бабаева)