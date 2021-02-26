FAO определила стратегию здорового и продуктивного животноводства в Европе и Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Следуя главной цели, которой является совершенствование применяемых мелкими фермерами методов повышения здоровья и продуктивности животных и снижение угрозы возникновения устойчивости к противомикробным препаратам, FAO огласила стратегию обеспечения здоровья и продуктивности животных для стран Европы и Центральной Азии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Офис партнерства и координации FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в Азербайджане.

"Стратегия, рассчитанная на 2020–2025 годы, представляет собой работу FAO в регионе по трем основным приоритетным направлениям – охрана здоровья животных, продуктивность животноводства и устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) – наряду с четырьмя смежными вопросами, к которым относятся гендер, экологическая устойчивость, ведение общинного фермерского хозяйства как бизнеса и координация с другими международными организациями", – говорится в сообщении FAO.

Согласно информации, в качестве критически важного шага для охраны здоровья животных стратегия помогает странам региона применять подход «Единое здравоохранение» для четкого понимания, какая болезнь или какие заболевания имеют наибольшее экономическое воздействие и значимость для здоровья населения.

"Детальный план также более решительно выступает за участие ветеринарных служб, фермеров и других участников производственно-сбытовой цепочки, а также за более широкое использование инновационных технологий таких, как «умное» сельское хозяйство и цифровой мониторинг животных", – говорится в информации.

Как отметили в FAO, продуктивность животноводства зависит от многих факторов, в том числе от качества кормов, здоровья животных, генетического потенциала и методов ведения фермерского хозяйства.

"В этой связи в стратегии описываются основные аспекты работы FAO в этой области в регионе, в частности в области кормов и связанных с ними ключевых факторов. К ним относятся устойчивое управление пастбищами, основные кормовые ресурсы, сокращение потерь кормовой продукции, улучшение качества кормов (сено, силос), важность использования пожнивных остатков и побочных продуктов агропромышленного комплекса", – сообщили в организации.

Что касается разведения крупного рогатого скота, то в документе говорится о поддержке производства молочной продукции мелкими и средними фермерскими хозяйствами, искусственного осеменения, национальной системы идентификации и отслеживания животных и учета данных о продуктивности. Ввиду богатства региона местными породами домашнего скота, стратегия предлагает возможности для их сохранения с целью извлечения выгоды из их местных особенностей – устойчивости к заболеваниям и дополнительной ценности для повышения продуктивности.

В документе подчеркивается важность развития продукции мелких жвачных животных, семейных птицеводческих фермерских хозяйства и пчеловодства для повышения эффективности и устойчивости производства, а также для улучшения питания детей, потенциала женщин в области получения дохода и экосистемных услуг.

Устойчивость к противомикробным препаратам – это одна из самых серьезных проблем нашего времени, которая также тесно связана с сектором животноводства. В этом отношении новая региональная стратегия в области животноводства дополняет глобальные усилия по борьбе с УПП. Она предусматривает повышение информированности, качества системы эпидемиологического надзора, мониторинга и укрепления системы управления устойчивостью к противомикробным препаратам и их использованием в секторе продовольствия и сельского хозяйства. Помимо этого, стратегия призвана способствовать продвижению наилучших практик, способствующих снижению потребности в использовании противомикробных препаратов.

«Правильное использование противомикробных препаратов и устойчивость к противомикробным препаратам не являются хорошо устоявшимися понятиями в большинстве стран Восточной Европы и Центральной Азии, а потенциал в области предупреждения, контроля и снижения соответствующих рисков очень ограничены", – заявил Эран Райзман, старший специалист и эксперт FAO по вопросам ветеринарии и животноводства.

По его словам, почти во всех странах противомикробные препараты для домашнего скота продаются без сертифицированного ветеринарного рецепта; это одна из причин, по которой обеспечение большей наглядности и проведение обучения по этому вопросу стали частью стратегии.

Посредством повышения здоровья и продуктивности животных при одновременном снижении угрозы УПП в рамках подхода «Единое здравоохранение» стратегия поддерживает реализацию целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития.

«Работа FAO в области развития должна начинаться сегодня с нового видения более устойчивых систем на следующие пять лет и далее», – подчеркнул в предисловии к стратегии Владимир Рахманин, заместитель Генерального директора FAO и Региональный представитель по Европе и Центральной Азии.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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