Азербайджан вдвое увеличил производство табачной продукции

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2021 года объем производства алкогольных, безалкогольных напитков и табачных изделий в Азербайджане в денежном выражении составил 137,8 миллиона манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Госкомстата.

В отчетный период был зафиксирован рост в производстве табачных изделий в 2,1 раза. Производство же алкогольных и безалкогольных напитков сократилось на 18,6 процента.

Производство алкогольных, безалкогольных напитков и табачных изделий в Азербайджане (январь-февраль 2021 года)

Произведено в январе-феврале 2021 года Разница по сравнению с январем-февралем 2020 года (в %) Готовая продукция на складах на 1 марта 2021 года Водка, тыс. дал. 247,7 48,2 222,1 Бренди (коньяк), тыс. дал. 1,9 37,3 17,3 Вино, тыс. дал. 52,4 119,4 994,0 Пиво, тыс. дал. 603,7 132,2 314,1 Безалкогольные напитки, тыс. дал. 2889,1 122,7 626,6 Ферментированный табак, тонны 214,0 50,0 1306,2 Сигареты и папиросы, млн штук 2334,7 2,4 раза 253,7

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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