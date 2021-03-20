Азербайджан вдвое увеличил производство табачной продукции
БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2021 года объем производства алкогольных, безалкогольных напитков и табачных изделий в Азербайджане в денежном выражении составил 137,8 миллиона манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Госкомстата.
В отчетный период был зафиксирован рост в производстве табачных изделий в 2,1 раза. Производство же алкогольных и безалкогольных напитков сократилось на 18,6 процента.
Производство алкогольных, безалкогольных напитков и табачных изделий в Азербайджане (январь-февраль 2021 года)
|
Произведено в январе-феврале 2021 года
|
Разница по сравнению с январем-февралем 2020 года (в %)
|
Готовая продукция на складах на 1 марта 2021 года
|
Водка, тыс. дал.
|
247,7
|
48,2
|
222,1
|
Бренди (коньяк), тыс. дал.
|
1,9
|
37,3
|
17,3
|
Вино, тыс. дал.
|
52,4
|
119,4
|
994,0
|
Пиво, тыс. дал.
|
603,7
|
132,2
|
314,1
|
Безалкогольные напитки, тыс. дал.
|
2889,1
|
122,7
|
626,6
|
Ферментированный табак, тонны
|
214,0
|
50,0
|
1306,2
|
Сигареты и папиросы, млн штук
|
2334,7
|
2,4 раза
|
253,7
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni