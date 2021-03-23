Туркменистан готовится к запуску второго национального спутника
БАКУ /Trend/ - Туркменистан готовится к запуску второго национального спутника Türkmen Älem 52°E.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, о необходимости этого высказался президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.
Согласно сообщению, президент отметил, что в целях обеспечения дальнейшего слаженного развития национальной экономики Туркменистана нужно на полную мощность использовать спутниковые системы связи, которые предоставляют новые возможности коммуникаций.
Ранее сообщалось, что в 2018–2024 годы на развитие космической сферы в Туркменистане планировалось направить около 1 миллиарда 300 миллионов манатов капиталовложений. ($1-3,5 маната).
В этих расходах были предусмотрены и затраты на спутник, предназначенный для дистанционного зондирования Земли. Ожидается, что космический аппарат будет задействован в целях развития всех отраслей национальной экономики и позволит получать данные о труднодоступных, скоростных и других объектах.
Отмечается, что в энергетике станет возможным создание электронных карт линий электропередачи и трансформаторных подстанций, сбор, обработка и хранение полученных данных, мониторинг технического состояния объектов.
Зондирование также позволит вести экологический мониторинг за нефтяными месторождениями, трубопроводными коридорами и нефтеперегонными заводами, в том числе определить разливы нефти, контролировать деятельность нефтегазовых компаний.
С помощью спутника можно будет регулярно получать изображения отдельных регионов, определять площадь пашен и пастбищ, получать информацию о состоянии угодий.
Спутниковые изображения повысят эффективность мониторинга за ходом работ на новостройках, прокладкой новых и реконструкции действующих магистралей транспортной инфраструктуры, экологическим состоянием не только суши, но и морского шельфа Каспия.
Напомним, что в 2015 году первый телекоммуникационный спутник Туркменистана Türkmen Älem 520E был запущен с мыса Канаверал (Флорида, США). Проект реализовала французская Thales Alenia Space.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)
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