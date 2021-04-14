Чехия планирует увеличить взаимную торговлю с Туркменистаном

Бизнес 14 апреля 2021 13:30 (UTC+04:00)
Чехия планирует увеличить взаимную торговлю с Туркменистаном
Названо число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз
Названо число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз
Туркомпании в Азербайджане рассчитывают на возрождение отрасли летом 2021 г.
Туркомпании в Азербайджане рассчитывают на возрождение отрасли летом 2021 г.
Количество посетителей из Азербайджана в Грузию уменьшилось
Количество посетителей из Азербайджана в Грузию уменьшилось
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане выросли транзакции через банкоматы Финансы 15:01
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для прессы Политика 15:01
Подписаны азербайджано-белорусские документы Политика 14:58
Численность населения Азербайджана выросла с начала года Общество 14:57
Названо число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз Экономика 14:52
Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 8 326 Россия 14:47
ОАЭ ужесточает правила въезда для туристов Арабские страны 14:46
На модернизацию «Грузинской железной дороги» был потрачен 21 млн. лари Грузия 14:35
В Азербайджане строительство российского вертолетного сервисного центра идет полным ходом - торгпред Бизнес 14:34
Иран увеличил добычу нефти до максимума за два года Экономика 14:31
В Азербайджане будет проведен 50-летний юбилей военного лицея имени Джамшида Нахчыванского - Распоряжение Политика 14:14
Великобритания выведет войска из Афганистана вслед за США Европа 14:07
Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты - Александр Лукашенко Политика 14:01
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Беларусью совершенно свободны от всяких проблем Политика 13:58
Израиль поставит Иордании воду сверх предусмотренного мирным договором Израиль 13:43
Азербайджанские банки проявляют большой интерес к привлечению средств методом свопа - глава Ассоциации Финансы 13:40
Бойко Борисов решил не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Болгарии Европа 13:35
Moody`s дало прогноз по росту экономики Азербайджана на ближайшие 3 года Финансы 13:32
Чехия планирует увеличить взаимную торговлю с Туркменистаном Бизнес 13:30
Минэнерго Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с МФК в области морской ветроэнергетики (ФОТО) Энергетика 13:22
Парк, обличающий армянский фашизм: аналогичные экспозиции созданы в ряде стран мира (ФОТО) Политика 13:14
Завтра воздух в Баку прогреется до 20 градусов Общество 13:13
Минский IT-холдинг разработал решение для приема безналичных платежей на базе NFC-смартфонов Экономика 13:07
ТЭС Азербайджана сократили производство электроэнергии Энергетика 12:51
Парк военных трофеев в Баку - месседж для тех, кто вновь заговорит о войне - азербайджанский военный эксперт (ВИДЕО) Политика 12:49
Изданы произведения Шаха Исмаила Хатаи о духовном совершенствовании и любви в исламе Культура 12:43
Сокращается трудовая миграция из Турции в Казахстан и в Узбекистан Турция 12:34
США увеличили импорт электротоваров из Турции Турция 12:33
Объем перевалки грузов в турецком порту Мерсин превысил 6 млн тонн Турция 12:32
Сокращается трудовая миграция из Турции в Германию Турция 12:32
Россия импортировала из Турции готовую одежду на более чем $70 млн Турция 12:32
Объем перевалки грузов из Нидерландов через порты Турции превысил 1 млн тонн Турция 12:32
Азербайджан существенно увеличил экспорт электроэнергии Энергетика 12:29
Италия проявила самоотверженность, поддержав справедливую борьбу Азербайджана - политолог Политика 12:26
В Анкаре не усматривают политических мотивов в приостановке авиасообщения с РФ Турция 12:23
Азербайджан развивает транзитную торговлю на основе передового мирового опыта Транспорт 12:21
Санкции снизили импортозависимость Турции в оборонной сфере Турция 12:16
Президент Ильхам Алиев: Мы сделаем все возможное для налаживания связей, если Армения подаст нам положительные знаки Политика 12:13
В Марыйском регионе Туркменистана засеяна половина площади под хлопчатник Бизнес 12:11
В Азербайджане необходимо обеспечить эффективность удаленного открытия банковского счета - глава Ассоциации Финансы 12:05
GiLTEX приветствует клиентов в новом магазине в Сумгаите (ФОТО) Общество 12:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Беларуси один на один (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:02
Протяженность проспекта "8 Ноября" в Баку увеличена до 10 км Общество 11:53
В Азербайджане ведутся работы по совершенствованию реформ в сфере мобильного банкинга Экономика 11:50
Завершена часть ремонтных работ на автодороге Баку-Губа (ФОТО) Экономика 11:41
В Туркменистане продаются акции банка «Сенагат» Финансы 11:32
Венгерские компании, возможно, примут участие в бизнес-форуме по восстановлению Карабаха Политика 11:28
МВФ назвал прогноз по экспорту природного газа Азербайджана на 2021-22 гг. Финансы 11:26
Парк военных трофеев в Баку: символ позора Армении Политика 11:22
Процессинговый центр AzeriCard приостановит платежные операции в связи с обновлением услуг Экономика 11:18
Зенитно-ракетные войска азербайджанской армии провели учения с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:09
ЦБ Азербайджана внесет вклад в развитие мобильного банкинга страны Экономика 11:07
В Азербайджане размер среднемесячной пенсии вырос почти на 12% Финансы 10:42
«Лаборатория Касперского»: шифровальщик Cring атакует промышленные объекты через уязвимость в VPN-серверах ИКТ 10:41
SOCAR реализовала в Турции инвестпроекты на более чем $13 млрд Энергетика 10:39
Узбекистан и Германия обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта Узбекистан 10:39
В Азербайджане разрабатывают мобильную платформу для перевода денежных средств ИКТ 10:38
Азербайджан импортировал из Турции химпродукты на $100 млн Турция 10:31
BP намерена реализовать программы планового техобслуживания на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 10:31
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 10:30
Иран намерен обогащать уран до 60% в мирных целях Ядерная программа 10:28
Россельхознадзор разрешил поставки перца и томатов с 17 предприятий Узбекистана Узбекистан 10:28
AccessBank объявляет тендер Тендеры 10:28
Moody's повысил на две ступени прогноз по рейтингу Халг Банка Экономика 10:28
У берегов Луизианы перевернулось самоподъемное судно США 10:20
Азербайджан планирует расширить мультимодальные грузоперевозки с Украиной Транспорт 10:15
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 10:13
Туркменистан и Катар заинтересованы в развитии торгово-экономических связей Бизнес 10:11
Минэнерго Турции продлило лицензию ТРАО на разведку нефти и газа Энергетика 10:05
В проект ASAN Login планируется интегрировать ряд азербайджанских компаний Экономика 10:04
Wizz Air возобновляет полеты из Грузии Грузия 09:59
Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США Энергетика 09:48
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:46
Азербайджанские парламентарии отправляются в Россию Политика 09:43
В Турции сошел с рельсов грузовой поезд Турция 09:37
Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахе (ФОТО) Экономика 09:32
Moody's повысило рейтинг Международного Банка Азербайджана Экономика 09:14
ЦБ Азербайджана назвал число обращений от потребителей и инвесторов в 2020 Финансы 09:06
Трудовая миграция из Турции в Туркменистан значительно снизилась Турция 09:05
Стоимость биткойна впервые достигла $64 тыс. Финансы 09:02
ПСЖ уступил "Баварии", но вышел в полуфинал ЛЧ Спорт 08:48
Китай создал мРНК-вакцину от коронавируса, аналогичную Pfizer-BioNTech и Moderna Другие страны 08:39
Британский штамм COVID выявлен в 132 странах - ВОЗ Другие страны 08:16
2229 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Иран представил 3 новых изделия, используемых в лазерной промышленности Экономика 07:35
Грузинский экспорт в марте вырос на 30%, импорт на 18% Грузия 07:25
В Литве пенсионер умер после второй дозы вакцины Moderna Европа 07:03
Британия собралась вывести войска из Афганистана Европа 06:36
Pfizer в мае будет готова расширить поставки в США своей вакцины США 06:12
Британское исследование чередования вакцин от коронавируса включило Moderna и Novavax Европа 05:45
Франция призывает РФ, КНР, США, Британию и ФРГ к ответу на план Ирана по обогащению урана Европа 05:19
Пелоси пригласила Байдена 28 апреля выступить с первым обращением к Конгрессу США 04:52
Президент ПСЖ заявил, что у команды есть все необходимое для победы в Лиге чемпионов Спорт 04:31
Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США США 04:15
Сторонники Трампа создают институт по продвижению его идей США 03:48
На юге Египта автобус столкнулся с грузовиком Другие страны 03:29
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор не может быть открыт без согласия Турции и их участия Политика 03:12
Президент Ильхам Алиев: Правительство, оппозиция в Армении должны найти в себе смелость сказать армянскому народу правду Политика 03:07
Низкий уровень физической активности почти утраивает риск гибели от коронавируса В мире 03:06
В ЕК заявили, что вакцина Johnson & Johnson еще не применялась в Евросоюзе Европа 02:33
Все новости