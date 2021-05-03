В 2021 году Азербайджан увеличит производство граната

Бизнес 3 мая 2021 21:00 (UTC+04:00)
В 2021 году Азербайджан увеличит производство граната

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане ожидается рост производительности граната на 10 процентов.

Об этом сообщил Trend председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

По его словам, только 10-11 процентов производимого по стране граната идет на экспорт при условии, что продукция, изготовленная на производственных предприятиях граната, полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но дефицит качественной продукции все еще существует.

"По причине распространения в мире пандемии спрос на гранат вырос еще больше. Пока рано говорить о производительности и росте экспорта, так как ситуация в мире сегодня нестабильна", – подчеркнул Гарашов.

Он сообщил, основной целью Ассоциации производителей и экспортеров граната в 2021 году является выход на рынки других европейских стран при поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане.

Отметим, что Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров граната начала деятельность в ноябре 2016 года. В 2019 году деятельность ассоциации оказалась крайне плодотворной, и число членов увеличилось почти в 10 раз – 345 человек против 34 в 2018 году. Ассоциация также тесно сотрудничает с международными организациями в направлении развития гранатоводства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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