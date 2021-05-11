БАКУ /Trend/ - Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг.

Об этом сказал Trend почетный консул Республики Казахстан в Грузии Георгий Джахуташвили.

По его словам, отношения между Казахстаном и Грузией требовали наличия единой платформы, которая подготовила бы почву для необходимых решений этих двух стран.

"26 марта мы заложили основу для очень важного, беспрецедентного союза. Мы очень гордимся тем, что объединяем компании с казахстанским капиталом и создаем Казахстанско-грузинский экономический союз, который будет сосредоточен на международной торговле, развитии транспортных услуг, инвестиций, туризма и социальной и культурной жизни между странами", – заявил он.

Джахуташвили считает, что эта связь позволит странам сосредоточиться на изучении и устранении существующих барьеров и будет способствовать углублению экономических и культурных отношений, особенно в свете текущего кризиса в связи с COVID-19, когда действительно важно сосредоточить внимание на экономических показателях и их росте.

"Поэтому мы берем на себя этот вызов и ответственность за улучшение экономических показателей между Казахстаном и Грузией", – добавил он.

Учредителями Казахстанско-грузинского экономического союза являются бизнес-компании и корпорации, работающие с участием казахстанского капитала на грузинском рынке: Silk Road Group, Halyk Bank Georgia, Capitol Group, Rompetrol, Batumi Oil Terminal, Air Astana и GK Logistics.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)