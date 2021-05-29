Объем онлайн-сделок на Хайнане за январь - апрель вырос на 16%, до $12,5 млрд

Объем заключенных на острове Хайнань онлайн-сделок за январь - апрель увеличился в годовом исчислении на 16%, составив 80 млрд юаней (примерно $12,5 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило коммерческое управление провинции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, опубликованным на сайте хайнаньской администрации, примерно 35% от упомянутой выше суммы приходится на розничные продажи в интернете. "Наблюдается рост сделок, связанных с приобретением как товаров, так и услуг", - уточнила администрация острова.

Объем сельхозтоваров, реализованных на Хайнане благодаря электронной коммерции, за четыре месяца увеличился примерно на 24%, превысив 4,77 млрд юаней (около $747 млн). Динамика роста продаж в интернет-магазинах, которые принадлежат аграрным хозяйствам или компаниям, составила 41%. Примерно 83% всех онлайн-сделок, заключенных с января по апрель, были зарегистрированы в трех крупнейших населенных пунктах провинции - городах Хайкоу, Санья и Даньчжоу. Самым высоким спросом у потребителей пользуются пищевая продукция, компьютеры, электроника, телекоммуникационное оборудование и косметические средства.