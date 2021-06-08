Несмотря на пандемию, взаимодействие MEDEF с Туркменистаном остается на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Несмотря на пандемию, взаимодействие Движения предпринимателей Франции MEDEF International с Туркменистаном сохранилось на высоком уровне в 2020-2021 гг.

Об этом сообщил во вторник Trend главный операционный директор MEDEF International Богдан Гаден-Феертчак.

«Наши туркменские коллеги согласились перевести наше взаимодействие в онлайн», – сказал он.

Что касается диалога с туркменским деловым сообществом, то в феврале MEDEF и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана подписали Меморандум о сотрудничестве, подчеркнув свое общее желание развивать диалог.

«MEDEF International активно сотрудничает с Туркменистаном в течение 20 лет в рамках Франко-туркменского делового совета. В этом контексте наша организация и ее члены всегда выражали твердую готовность к дальнейшему углублению и диверсификации связей с туркменскими властями и туркменским деловым сообществом, а также с международными институтами, поддерживающими Туркменистан на пути реформирования и улучшения его деловой среды, такими как ЕБРР и ОЭСР», – добавил он.

Директор организации отметил, что MEDEF последовательно работает в сотрудничестве с посольством Туркменистана во Франции и посольством Франции в Туркменистане, чтобы повысить интерес французских компаний к Туркменистану.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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