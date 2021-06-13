МИД Казахстана о программе сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Программа сотрудничества между МИД Туркменистана и Казахстана на 2021-2023 годы способствует всестороннему укреплению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сообщили Trend в МИД Казахстана.

Она также способствует организации необходимых консультаций по обсуждению актуальных вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

Дальнейшая реализация программы позволит систематизировать взаимодействие двух стран в ряде сфер.

"Дальнейшая ее реализация позволит систематизировать взаимодействие МИД двух стран по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, совместного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии, сотрудничества консульских служб, инвентаризации договорно-правовой базы между Казахстаном и Туркменистаном", - отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что стороны подтверждают обоюдный настрой на дальнейшее продвижение взаимодействия.

"Прежде всего, это укрепление конструктивного внешнеполитического диалога и координация усилий в интересах расширения и углубления двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках международных и региональных организаций", - сказали в министерстве.

Программа сотрудничества между МИД Туркменистана и Казахстана была подписана в феврале 2021 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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