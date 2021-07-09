На юге Азербайджана увеличились посевные площади хлопка

БАКУ /Trend/ - С начала года в Сальянском районе Азербайджана хлопок был посажен на площади 6 124 гектара.

Как сообщает Trend, об этом говорилось на встрече в Сальяне министра сельского хозяйства Инама Керимова с фермерами - хлопководами.

Было отмечено, что в 2020 году в Сальянском районе хлопок был посажен на пяти тысячах гектарах. По окончании сезона фермеры сдали государству более 20 тысяч тонн хлопка.

Итоги мониторинга, проведенного на полях, показывают, что Сальянский район и в этом году займет одно из лидирующих мест по средним показателям урожайности хлопка.

Также было отмечено, что хлопководство играет важную роль в росте доходов фермеров и оказывает серьезное влияние на рост занятости среди сельского населения.