На юге Азербайджана увеличились посевные площади хлопка
БАКУ /Trend/ - С начала года в Сальянском районе Азербайджана хлопок был посажен на площади 6 124 гектара.
Как сообщает Trend, об этом говорилось на встрече в Сальяне министра сельского хозяйства Инама Керимова с фермерами - хлопководами.
Было отмечено, что в 2020 году в Сальянском районе хлопок был посажен на пяти тысячах гектарах. По окончании сезона фермеры сдали государству более 20 тысяч тонн хлопка.
Итоги мониторинга, проведенного на полях, показывают, что Сальянский район и в этом году займет одно из лидирующих мест по средним показателям урожайности хлопка.
Также было отмечено, что хлопководство играет важную роль в росте доходов фермеров и оказывает серьезное влияние на рост занятости среди сельского населения.
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