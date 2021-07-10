БАКУ /Trend/ - Торговый дом Азербайджана в Казахстане налаживает сотрудничество с турецкими предприятиями.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, говорилось на встрече главы Торгового дома Азербайджана в Казахстане Рагима Султанова и генконсула Турции в Актау Музафера Акиылдырыма.

В ходе встречи стороны обсудили деятельность Торгового дома, ее итоги на сегодняшний день и дальнейшие цели, в том числе планы на ближайшее будущее по открытию филиалов Торгового дома Азербайджана в городах Актау и Алматы.

Также были затронуты вопросы налаживания сотрудничества между Торговым домом Азербайджана и турецкими предприятиями в Мангистауской области Казахстана.

Отметим, что 25 мая состоялась церемония открытия комплекса Торгового дома Азербайджана в Казахстане.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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