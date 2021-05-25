В Казахстане открылся Торговый дом Азербайджана
БАКУ /Trend/ - 25 мая состоялась церемония открытия комплекса Торгового дома Азербайджана в Казахстане.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Казахстане.
По данным дипмиссии, на церемонии открытия присутствовали посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов, заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.
Выступая на церемонии, посол отметил, что в ближайшие месяцы филиалы Торгового дома Азербайджана также откроются в Актау и Алматы.
"Открытие торгового дома не только обеспечит доступность продукции азербайджанского производства для казахстанских потребителей, но и послужит хорошей платформой для развития торгово - экономических связей между двумя странами", - сказал Мамедов.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @Fidan_Babaeva