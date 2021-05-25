В Казахстане открылся Торговый дом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 25 мая состоялась церемония открытия комплекса Торгового дома Азербайджана в Казахстане.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Казахстане.

По данным дипмиссии, на церемонии открытия присутствовали посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов, заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Выступая на церемонии, посол отметил, что в ближайшие месяцы филиалы Торгового дома Азербайджана также откроются в Актау и Алматы.

"Открытие торгового дома не только обеспечит доступность продукции азербайджанского производства для казахстанских потребителей, но и послужит хорошей платформой для развития торгово - экономических связей между двумя странами", - сказал Мамедов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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