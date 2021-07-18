Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии

БАКУ/Trend/ - В июне 2021 года уровень инфляции в Грузии составил 0,7 процента, а годовой уровень инфляции достиг 9,9 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Национальной службы статистики (Геостат).

Что касается базовой инфляции, то по данным Национальной службы статистики в июне 2021 года этот показатель составил 5,9 процента, а годовой уровень базовой инфляции (без табака) – 5,8 процента.

По данным Национальной службы статистики, основное влияние на формирование месячного уровня инфляции оказало изменение цен по следующим группам: жилье, вода, электричество, газ – зафиксирован рост цен на 2,7 процента, что отразилось на ежемесячной инфляции (0,36 процентных пункта).

Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен на продукты питания и безалкогольные напитки – цены в группе выросли на 8,8 процента, что отразилось в виде 2,78 процентных пункта годовой инфляции.

Цены выросли на следующие подгруппы: масло и жир (47,1 процента), овощи (16,6 процента), сахар, джем и другие сладости (13,7 процента), рыба (11,1 процента), молоко, сыр и яйца (10,6 процента), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (7,3 процента), кофе, чай и какао (7,2 процента), хлеб и хлебобулочные изделия (5,5 процента), мясо и мясные продукты (5,3 процента). В то же время на фрукты и виноград цены снизились ( минус 19,5 процента).

(Автор Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)