Резидент Сумгайытского химического промпарка расширяет географию экспорта продукции

БАКУ /Trend/ - Резидент Сумгайытского химического промышленного парка - ЗАО Azerfloat расширяет географию экспорта своей продукции.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, ЗАО впервые начало экспортировать листовое стекло в Израиль и Испанию.

Отмечается, что компания Azerfloat уже экспортировала свою продукцию в Турцию, Россию, Польшу, Грузию, Узбекистан, Казахстан и Украину.

ЗАО выпускает на территории Сумгайытского химического промышленного парка цветное и обычное листовое стекло различного сорта и качества на основе немецкой технологии.

Завод Azerfloat является первым предприятием по производству термоформованного стекла в Азербайджане.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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