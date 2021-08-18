Резидент Сумгайытского химического промпарка расширяет географию экспорта продукции
БАКУ /Trend/ - Резидент Сумгайытского химического промышленного парка - ЗАО Azerfloat расширяет географию экспорта своей продукции.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.
По данным ведомства, ЗАО впервые начало экспортировать листовое стекло в Израиль и Испанию.
Отмечается, что компания Azerfloat уже экспортировала свою продукцию в Турцию, Россию, Польшу, Грузию, Узбекистан, Казахстан и Украину.
ЗАО выпускает на территории Сумгайытского химического промышленного парка цветное и обычное листовое стекло различного сорта и качества на основе немецкой технологии.
Завод Azerfloat является первым предприятием по производству термоформованного стекла в Азербайджане.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni