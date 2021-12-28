В Астаринском районе начал работать офис "Друг МСБ" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана расширяет круг охвата сети "Друг малого и среднего бизнеса" (МСБ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

"В Астаринском районе открылся офис "Друг малого и среднего бизнеса" (МСБ), являющегося четвертым по счету по Лянкяран-Астаринскому экономическому району. Таким образом, в четвертый год начала деятельности Агентства по развитию МСБ сеть "Друг МСБ" охватила 29 городов и районов, включая Астару. 28 декабря при организации Агентства и с участием представителей Исполнительной власти Астаринского района, соответствующих структур и предпринимателей общественности был представлен "Друг МСБ". Председатель правления Агентства Орхан Мамедов проинформировал о направлениях деятельности Агентства и механизме "Друг МСБ", - говорится в сообщении Агентства.

Также сообщается, что субъекты микро, малого и среднего бизнеса Астары и близлежащих городов и районов могут обратиться в офис "Друг МСБ" в связи с предпринимательской деятельностью.

"Друг МСБ" обеспечит создание новых субъектов предпринимательства в районе, господдержку развития существующих объектов МСБ, в том числе оказание услуг на месте.

Глава ИВ Астаринского района Газанфар Агаев подчеркнул, что открытие офиса "Друг МСБ" в Астаре внесет вклад в развитие предпринимательства в районе, создание новых бизнес-субъектов. Затем участники мероприятия ознакомились с условиями, созданными для приема, оказания поддержки и услуг предпринимателям в офисе, расположенном в Центре Гейдара Алиева. В офисе "Друг МСБ" будут работать и волонтеры МСБ. В этот же день представители Агентства по развитию МСБ ознакомились с работой Центра развития МСБ в Билясуварском районе. Центр развития МСБ Масаллы-Джалилабад-Билясувар - один из Центров развития МСБ, функционирующих в 21 городе и районе страны. Как и в других Центрах развития МСБ, здесь оказываются бесплатные услуги предпринимателям соответствующего района, проводятся тренинги по повышению знаний и информированности стартапов и лиц, желающих начать бизнес, даются рекомендации и оказываются другие услуги.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)