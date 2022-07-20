Очередная выставка-ярмарка KOB Fest пройдет в Шеки

БАКУ /Trend/ - Очередная выставка-ярмарка KOB Fest пройдет 22 июля в Шеки.

Как сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), на выставке-ярмарке, организованной агентством, будут представлены продукты питания и непродовольственные товары, производимые субъектами МСБ, изделия ремесленников.

На KOB Fest также будут представлены услуги действующих в регионе субъектов МСБ в сферах образования, информационных технологий, финансов. Кроме того, в рамках фестиваля будет организована культурно-развлекательная программа.

Выставка-ярмарка KOB Fest, которая пройдет на территории Дворца шекинских ханов, будет открыта для посетителей с 10:00 до 20:00.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)