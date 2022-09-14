Бизнес-делегация российского региона проводит встречи в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В офисе представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане состоялась встреча с делегацией деловых кругов Краснодарского края.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на торговое представительство России в Азербайджане, делегацию поприветствовали торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, представитель РЭЦ в Азербайджане Николай Бондов и заместитель директора департамента межгосударственного экономического сотрудничества министерства экономики Азербайджана Масим Мамедов.

В ходе встречи представители краснодарских компаний провели презентации своей продукции и получили рекомендации по работе на рынке Азербайджана.

"Перечень предлагаемой к поставкам в Азербайджан продукции производства краснодарских компаний достаточно широк – оборудование по производству тары, отопительное оборудование, растительное масло, сахар, крупы, IT-решения в сфере развития городской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В течение ближайших дней участников бизнес-миссии краснодарских компаний в Азербайджане ожидает большое количество переговоров, B2B и B2Gвстреч, а также посещение азербайджанских предприятий.

Отметим, что в деловом визите, организованным Центром поддержки экспорта Краснодарского края, принимают участие руководители 7 краснодарских компаний: "Апостолье", "Техноиндустрия", "Юг-Полимер", ГК "Информ-системы", "Экста", "Резонект", ИП "Халабурдин".