В Азербайджане названо число квартир, переданных в аренду с правом выкупа

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма передачи квартир в аренду с правом выкупа 2 449 граждан улучшили свои жилищные условия.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.

"На сегодня фонд предоставил гарантии и субсидии по бизнес-кредитам на сумму 320,751 миллиона манатов. 40 438 заемщикам в 50 регионах выданы ипотечные кредиты на сумму 2,85 миллиарда манатов", - сказал он.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".