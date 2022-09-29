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В Азербайджане названо число квартир, переданных в аренду с правом выкупа

Бизнес Материалы 29 сентября 2022 10:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число квартир, переданных в аренду с правом выкупа

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В рамках механизма передачи квартир в аренду с правом выкупа 2 449 граждан улучшили свои жилищные условия.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.

"На сегодня фонд предоставил гарантии и субсидии по бизнес-кредитам на сумму 320,751 миллиона манатов. 40 438 заемщикам в 50 регионах выданы ипотечные кредиты на сумму 2,85 миллиарда манатов", - сказал он.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".

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