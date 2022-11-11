В Азербайджане продолжается прием заявок на участие в проекте по женскому предпринимательству

БАКУ /Trend/ - Продолжается прием заявок на участие в проекте под названием "Сила женщин в бизнесе", реализуемый при совместной организации Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ОАО "Rabitabank", партнерстве Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Агентстве, в рамках проекта в Гахском районе с участием 60 женщин-предпринимателей было проведено мероприятие информационного характера.

Целью проекта является оказание поддержки повышению роли женщин-предпринимателей в экономике страны, повышению их деловой активности, создание условий для повышения их осведомленности и расширения доступа к льготным финансовым ресурсам.

Отметим, что проект будет действовать до марта 2023 года. Для участия в проекте принимаются заявки женщин-предпринимателей, занимающихся микро -, малым и средним предпринимательством в различных сферах деятельности.

По окончании проекта планируется награждение победителей. По 3 лучшим проектам будут вручены денежные призы: первое место - в размере 5 000 манатов , второе - 3 000, третье - 2 000 манатов.

В рамках проекта будут организованы тренинги, производственная практика, мероприятия "networking".

Женщины-предприниматели, желающие принять участие в проекте, могут подать заявку до 18:00 18 ноября 2022 года, перейдя по ссылке.

Для получения дополнительной информации можно обратиться на адрес электронной почты [email protected] или связаться по номеру (+994) 55 792 24 26.

(Перевод: Нубар Кулузаде)