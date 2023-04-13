Центробанк Азербайджана рекомендует хранить банковскую информацию в местных «облачных» системах

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана рекомендует хранить банковскую информацию в местных «облачных» системах.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг глава департамента информационной и кибербезопасности Центрального банка Азербайджана Эльвин Шахвердиев в ходе мероприятия на тему «Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения».

По его словам, регулятор не рекомендует хранить свою информацию и информацию клиентов на облачных системах, которые находятся за рубежом.

«В Азербайджане уже сформировано национальное «облачное» хранилище, которым могут воспользоваться практически все участники финансового рынка», - добавил он.

Отметим, что в декабре 2016 года в Азербайджане были запущены облачные услуги AZCLOUD, представленные на базе первого в Азербайджане и регионе Южного Кавказа дата-центра ООО AzInTelecom с сертификатами TIER III, ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001.