Азербайджан принят в International Olive Oil Council

БАКУ/Trend/ — Азербайджан принят в члены Международного совета по оливковому маслу (International Olive Oil Council — IOOC), действующего под эгидой ООН, передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Данный совет действует с 1959 года и в его функции входит содействие международному техническому сотрудничеству в области исследований, передачи технологий, разработки торговых стандартов, увеличения доли оливкового масла и столовых оливок в международной торговле за счет повышения качества продукции.

Совет регулярно организует встречи между представителями правительств и экспертами для тесного сотрудничества с частным сектором.

Его участниками, помимо Азербайджана, являются Албания, Аргентина, Алжир, Босния и Герцеговина, Египет, Грузия, Иран, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Монтенегро, Марокко, Палестина, Саудовская Аравия, Тунис, Турция, Уругвай, Узбекистан и ряд стран Евросоюза.

В Азербайджане несколько тысяч гектаров земель выделены под оливковые сады (один гектар дает около 10 тонн оливок).

В стране производится несколько тысяч тонн оливкового масла в год, и оно экспортируется в ряд стран Европы.

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